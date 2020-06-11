محمد السباعي: الزراعة تستهلك 85% من الموارد المائية

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الري الحديث من أهم المشروعات التي تعمل عليها الوزارة، مشيرًا إلى أن مصر تواجه مجموعة من التحديات المائية يتمثل أبرزها في الفجوة بين الاحتياجات المائية والموارد المحدودة.

وأضاف «السباعي» خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس، أن الوزارة وضعت الاستراتيجية القومية للمياه 2037؛ لتوفير الاحتياجات المائية، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن التحول من أساليب الري باستخدام الغمر إلى الطرق الحديثة للري كالرش والتنقيط.

ولفت إلى أن الزراعة تستهلك 85% من الموارد المائية، قائلًا إن الوزارة تنفذ مبادرة تواصل مع المزارعين؛ لتطبيق طرق الري الحديث في كل المحافظات، وتقديم الدعم للمزارعين في تطبيق هذه الطرق.

وأوضح أن طرق الري الحديثة لا تقتصر أهميتها على ترشيد الاستهلاك، وإنما تقدم عائدًا اقتصاديًا للفلاح، متابعًا أنها تزيد إنتاجية الفدان بنسبة 39%، وتقدم نوعية أفضل من المحاصيل، وتساعد على تقليل العمالة، وزيادة العائد الاقتصادي لمصر بصفة عامة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ برنامج التحول من الري بالغمر إلى منظومة الري الحديث، وكذا مشروعات الري التي يجري تنفيذها لتنمية سيناء، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي وزارات: الإسكان والري والمالية والبنك المركزي.