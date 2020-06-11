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البرلمان السويسري يصوت على تقنين زواج المثليين

(د ب أ)
نشر في: الخميس 11 يونيو 2020 - 3:03 م | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2020 - 3:03 م

من المقرر أن تصبح سويسرا إحدى الدول الأخيرة في غرب أوروبا التي تغير قوانينها بشأن زواج المثليين.

وصوت مجلس الشيوخ السويسري اليوم الخميس على المساواة في الزواج بواقع 124 صوتا مقابل 72 صوتا. كما مرر قانونا يتيح للسحاقيات المتزوجات استخدام الحيوانات المنوية من متبرعين لإنجاب أطفال. ومازال يتعين على مجلس النواب التصويت على هذه الإجراءات.

وأظهرت أحدث الاستطلاعات أن أغلبية مواطني سويسرا يؤيديون زواج المثليين. ويريد حزب الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي اليميني إجراء استفتاء على هذه القصية ، ولكنه لم يحصل على توقيعات كافية بعد.

يشار إلى أن سويسرا لم تسمح حتى الآن إلا بالشراكة المدنية للمثليين، لذلك لم يكونوا يتمعتون بنفس الحقوق حينما يتعلق الأمر بالمواطنة أو التبني.

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