إصابة نائب مدير مستشفى دمنهور بكورونا وعزله

شهدت محافظة البحيرة، اليوم حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في صفوف الجيش الأبيض للدكتور محمد محمد بكر 43 عاما، نائب مدير مستشفي دمنهور التعليمي، وتقرر عزله بالمستشفي ذاته لتلقي العلاج اللازم.

ومن جانبه قال الدكتور محمد منيسي نقيب أطباء البحيرة، إن نقابة الأطباء تواصلت مع نائب مدير مستشفي دمنهور التعليمي، عقب ظهور أعراض الفيروس عليه وكذا بعد قيامه بعمل المسحة أمس، وظهور نتيجتها اليوم الأربعاء والتي ثبتت إصابته بالفيروس.

وأوضح “منيسي”، أن النقابة تتواصل على مدار اليوم مع كافة الأطباء الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، للاطمئنان عليهم والوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم خلال فترة العلاج.