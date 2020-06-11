وسائل إعلام أمريكية: دعوى قضائية تتهم قطر بتمويل هجمات إرهابية قتلت أمريكيين

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن رفع دعوى قضائية في (نيويورك) تتهم قطر بتمويل سري لهجمات إرهابية قتلت أمريكيين.

وبحسب الوسائل الإعلامية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الخميس، فقد جاء بالدعوى أن قطر قدمت سرا تمويلا لتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة أمريكيين وإسرائيليين.

وطالبت الدعوى - التي وصفت بغير المسبوقة ورفعت في مدينة نيويورك - بصرف تعويضات لعائلات القتلى.

وحسب التفاصيل الأولية، فقد أكدت الدعوى أن مؤسسات مالية قطرية عدة، يسيطر عليها حاكم البلاد إلى حد كبير، قدمت ملايين الدولارات لحركتي (حماس) و(الجهاد الفلسطينيتين) المصنفتين إرهابيتين من قبل سلطات الولايات المتحدة.

ووفقا لنسخة من الدعوى، فقد تم تنفيذ هجمات ناجحة، وفقا لخطة التمويل القطرية.. وتشير الدعوى إلى أن مؤسسات خيرية قطرية استخدمت النظام المصرفي الأمريكي لتوجيه المجموعات المنفذة بشكل غير قانوني إلى الأموال اللازمة لتنظيم وإدارة الهجمات