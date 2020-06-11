 الفجيرة يتعاقد مع لاعب الشارقة في صفقة انتقال حر - بوابة الشروق
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الفجيرة يتعاقد مع لاعب الشارقة في صفقة انتقال حر

د ب أ
نشر في: الخميس 11 يونيو 2020 - 12:03 م | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2020 - 12:03 م

تعاقد نادي الفجيرة الإماراتي لكرة القدم مع عبد الله ناصر لاعب الشارقة الإماراتي في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن ناصر /21 عاما/ ينتهي تعاقده في الصيف المقبل.

وسيكون ناصر رابع صفقات الفجيرة عقب انضمام كل من العراقي محمد مصطفى والذي انتهى عقده مع ناديه السابق دبا الحصن، والحارس محمد البيرق المُعار من الوصل للمُوسم القادم، وعبد الله المطرُوشي القادم من اتحاد كلباء بعد انتهاء إعارته للعُروبة خلال مايو الماضي.

يذكر أن منافسات الدوري الإماراتي متوقفة حاليا بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.


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