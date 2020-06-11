إعلان جداول امتحانات الفرق النهائية بجامعة قناة السويس

أعلنت جامعة قناة السويس عن جداول امتحانات الفرق النهائية على الموقع الرسمي للجامعة، والمواقع الخاصة بالكليات، مع وضع مخططات تفصيلية لتوزيع الطلاب على اللجان.

وأكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اعتماد الجداول بجميع الكليات بعد المراجعة والتعديل، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في دليل الإجراءات الصادر من قطاع التعليم والطلاب، والمعتمد من مجلس الجامعة بتاريخ 31 مايو الماضي.

وأضاف أن دليل الإجراءات يشمل الإطار الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والضوابط والإجراءات الخاصة بإدارة الكليات، والامتحانات وضوابط أعمال الكنترول والتصحيح، والضوابط الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين والضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب.

وأوضح أنه منذ صدور قرار مجلس الوزارء ببدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية في الأول من يوليو القادم، وضع قطاع التعليم والطلاب بالجامعة، والجدول الزمني للامتحانات، كما وضعت الكليات تصور للجدول، وتنظيم أعداد الطلاب يوميًا خلال الامتحانات.