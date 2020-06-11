أعلنت حكومة بوروندي عن وفاة الرئيس بيير نكورونزيزا في 8 يونيو الحالي، عن عمر ناهز 56 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وذلك قبل شهرين فقط من تسليمه السلطة للرئيس الجديد لحزبه والفائز بالانتخابات الأخيرة 2020.

ولم تعلن الحكومة سبب الوفاة للرئيس البالغ من العمر 56 عاما فقط، وسط تكهنات بأن تكون وفاته بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث كانت بعض الصحف قد نشرت تقريرا عن سفر زوجته منذ عدة أيام للعلاج من كورونا.

وشغل بيير منصب رئيس بوروندي منذ عام 2005، وذلك في 3 فترات رئاسية متتالية، تضمنت الأخيرة التي بدأت عام 2015 العديد من العقبات والاحتجاجات لرفض المعارضين له على ترشحه للمرة الثالثة، فكيف كانت بدايته في المجال السياسي؟ وكيف كانت فتراته الرئاسية؟

الصعود السياسي

في عام 1993 اندلعت الحرب الأهلية بين مجموعات المتمردين الهوتو والجيش الذي يهيمن عليه التوتسي، ونجا نكورونزيزا من الموت بأعجوبة خلال هجوم الجيش عام 1995 على الحرم الجامعي الذي أودى بحياة نحو 200 شخص، فانخرط في النزاع، وانضم إلى قوات الدفاع عن الديمقراطية، التي كانت الجناح المسلح لجماعة من الهوتو المنفيين، وفي عام 1998 ، تم الحكم عليه غيابياً بالإعدام بسبب أنشطته المتمردة.

وفي أوائل القرن الحالي، انقسم المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية إلى عدة فصائل، حيث تولى نكورونزيزا رئاسة أحدهم في عام 2001، وترأس المفاوضات مع الرئيس البوروندي حينها دوميتيان ندايزيي عام 2003 وانتهت بتوقيع اتفاقية سلام.

و كجزء من الاتفاقية، حصل نكورونزيزا على حصانة من المقاضاة على جرائم الحرب، وانضم لاحقًا إلى حكومة ندايزيي كوزير للحكم الرشيد في نوفمبر 2004.

وأصبح المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية حزبًا سياسيًا رسميًا في عام 2005، وحقق العديد من الانتصارات الحاسمة تحت قيادة بييرا نكورونزيزا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يوليو، وذلك استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة في البرلمان.

وفاز نكورونزيزا الذي كان المرشح الوحيد، بـ 151 صوتًا من أصل 162 وانتخب رئيسًا في 19 أغسطس 2005، وأدى اليمين رسميًا في 25 أغسطس.

الرئاسة

في بادية فترة رئاسته واجه نكورونزيزا تحديت كثيرة متمثلة في الحفاظ على السلام والاستقرار في البلد الذي مزقته الحرب، فقام بتهدئة الأوضاع بين جماعة التوتسي والهوتو، بتجنيد أعضاء التوتسي بنشاط في المجلس الوطني للدفاع عن الديقراطية الذي يكتسحه الهوتو، كما ضمت حكومته 11 من الهوتو و 9 من التوتسي، ووضع نهاية للحرب الأهلية عام 2006، التي أودت بحياة 300 ألف شخص على مر 13 عاماً، وفقاً لـ دوتشيه فيلا.

ولكن وجهت اتهامات من قبل جماعات حقوق الإنسان بأن إدارة نكورونزيزا ترفض الاعتراف بالصحفيين المعارضين والمضطهدين الذين ينتقدون سياساتها.

واستمرت هذه المخاوف في يونيو 2010 ، حيث أعيد انتخاب نكورونزيزا بأكثر من 90 % من الأصوات بعد انسحاب جميع منافسيه الستة، وشهدت الحملة وإجراءات الانتخابات عنفًا، مما ساهم في انخفاض نسبة الناخبين بشكل ملحوظ.

واستمر نكورونزيزا في مواجهة الانتقادات في فترة ولايته الثانية بسبب معاملة إدارته السيئة لوسائل الإعلام ورد فعله على المعارضة العامة.

احتجاجات 2015

وفي انتخابات عام 2015 حصل على إدانة إضافية لرغبته في الترشح لولاية ثالثة كرئيس، وهو أمر اعتبره الكثيرون بما في ذلك البعض داخل حزبه، انتهاكًا لدستور البلاد بالإضافة إلى اتفاق أروشا لعام 2000 الذي مهد الطريق لإنهاء الحرب الأهلية البوروندية.

ورد أنصار نكورونزيزا بالادعاء بأن حد الفترتين المنصوص عليه في كلتا الوثيقتين لم يطبق بعد لأن نكورونزيزا تم انتخابه مباشرة مرة واحدة فقط لولايته الثانية، وأن فترته الأولى التي انتخبه بها البرلمان لا تحتسب.

فأثار هذا الشعب مما أدى إلى العديد من المظاهرات التى تطالبه بالتخلي عن ولايته الثالثة، ثم تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة وردود قاسية من الحكومة، مما أثار جزع الكثيرين في بوروندي وكذلك المجتمع الدولي.

وفي 13 مايو 2015، انضم نكورونزيزا إلى قادة شرق أفريقيا في تنزانيا المجاورة لمناقشة الأزمة، وبينما كان خارج البلاد قام اللواء جودفرويد نيومبار بعمل انقلاب على الحكم، ولكنه فشل في غضون يومين.

وعلى الرغم من الإدانة المحلية والدولية لنكورونزيزا لترشحه لولاية ثالثة، إلا أنه ظل مصمماً على قراره، حيث تم تأجيل مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مرارًا وتكرارًا، بسبب استمرار العنف داخل البلاد، وعدم استقرار المناخ السياسي، وكذلك الضغط الدولي لتأجيل الانتخابات.

وأعلنت جماعات المعارضة مقاطعتها للانتخابات، ولكن وسط هذه الاضطرابات الكبيرة، فاز نكورونزيزا بفترة ولاية ثالثة في 21 يوليو 2015.

وخلفت تلك الاحتجاجات أكثر من 1000 قتيل، كما اضطر قرابة 300 ألف شخص إلى الفرار إلى الدول المجاورة، وفقاً لـ دوتشيه فيلا، فقد كانت ولاية مليئة بالاضطرابات والعنف المستمر، وخاصة التي ارتكبتها السلطات وجناح الشباب في المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية.

وعلى الرغم من أن بوروندي بدأت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في أكتوبر 2016، إلا أن البلاد لا تزال تواجه تحقيقًا في المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المزعومة ضد الإنسانية التي ارتكبت بين أبريل 2015 وأكتوبر 2017.

المرشد الأعلى الأبدي

وفي مارس 2018، مُنح نكورونزيزا لقب "المرشد الأعلى الأبدي للدولة" من قبل قوات الدفاع عن الديمقراطية، وفي وقت لاحق من ذلك العام، تم تمرير التعديلات المثيرة للجدل على الدستور عن طريق الاستفتاء ثم تم إصدارها.

ومن بينها بعض التغييرات التي أثرت على الرئاسة، فتقلصت مدة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، مع إمكانية الترشح لفترتين متتاليتين.

وأثار هذا مخاوف من أن نكورونزيزا سيترشح للرئاسة مرة أخرى ومن المحتمل أن يمدد وقته في منصبه لفترتين أخريين بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2020، لكنه نفى أنه ينوي القيام بذلك.

وبعد ذلك تبين صحة نفيه حين عين المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية الجنرال إيفاريست ندايشيميي في يناير 2020 كرئيس للحزب ومرشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من ذلك العام، ثم أعلن أن ندايشيميي هو الفائز في انتخابات مايو الماضي بنسبة 71%.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة نكورونزيزا الرئاسية الأخيرة في أغسطس، ليصبح "القائد الأعلى الأبدي" لكنه توفي بشكل غير متوقع في 8 يونيو الجاري.