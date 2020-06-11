وزير إماراتي: ضخ 20 مليار درهم في مشروعات بنية تحتية على المستوى الاتحادي

قال وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي، عبدالله النعيمي، إن الاقتصاد الإماراتي سيشهد مزيجا من التعافي السريع والتدريجي في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن النعيمي القول، إن الإمارات تضخ حاليا 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) في مشروعات للبنية التحتية على المستوى الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة منها 7 مليارات درهم لمشروعات إسكان ترعاها الدولة.

وأضاف النعيمي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أن هذه الخطط ستستمر رغم بعض التأخير.

يأتي ذلك فيما يتوقع تقرير صادر عن مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس للدراسات الاقتصادية أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد الإماراتي إلى تراجع عدد سكان الدولة البالغ حوالي 10 ملايين نسمة أغلبهم من العمال الأجانب. وبحسب تقديرات أوكسفورد إيكونوميكس فإن الإمارات قد تفقد حوالي 900 ألف وظيفة ويغادرها حوالي 10% من السكان. في حين يتوقع البنك المركزي الإماراتي انكماش الاقتصادغير النفطي بنسبة 4.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

وعن مغادرة العمالة الأجنبية للإمارات العربية المتحدة، قال النعيمي: "العمالة الأجنبية التي لدينا اليوم ماهرة جدا ونحن نحتاج إليها بالتأكيد.. منحنا العمال الأجانب أجازة لفترة طويلة إذا أرادوا ذلك. فنحن ندعم الشركات المتعاقدة معهم والشركات الكبرى التي ستخفض بالفعل حجم قوة العمل لديها".