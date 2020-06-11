التحقيق مع الحكومة المالطية لإساءة استخدام الأموال العامة في مشاركات فيسبوك

(د ب أ)

أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء إنه يتم حاليا التحقيق مع الحكومة المالطية بأكملها بشأن إساءة استخدام محتملة للأموال العامة لتعزيز المنشورات على موقع فيسبوك.

وقالت صحيفة "تايمز أوف مالطا" إن شرطة الجرائم الاقتصادية تقود التحقيق وستقدم تقارير إلى قاضي محلي.

وقد تم إطلاق التحقيق بسبب تقرير لمفوض المعايير في البرلمان المالطي، وجد أن أربعة من بين خمسة وزراء حقق معهم استخدموا أموال دافعي الضرائب لتعزيز المشاركات على ملفاتهم الشخصية الخاصة على موقع فيسبوك.

وخلص المفوض إلى أنه "من الصعب الهروب من الاستنتاج أن إنتاج مقاطع فيديو بهذه الطريقة، هو وسيلة متنكرة للوزير لترويج نفسه ورفع ملفه السياسي على حساب الجمهور".