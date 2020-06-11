محادثات بين وزير الخارجية الجزائري ونظرائه في إسبانيا وإيطاليا وأيرلندا

أجرى اليوم الخميس، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم محادثات مع نظيرته الإسبانية أرانشا جونازليز لايا ووزيري خارجية إيطاليا وأيرلندا، لويجي دي مايو وسيمون كوفني في سياق بحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقد بحثت المكالمات الهاتفية التي جمعت وزير الخارجية الجزائري، بنظرائه في إيطاليا وإسبانيا وأيرلندا ضرورة الوصول حل سياسي سلمي للأزمة الليبية.

ووضعت الجزائر في الآونة الأخيرة ثقلها في سبيل التوصل لحل الأزمة الليبية، حيث تباحث رئيس البلاد، عبد المجيد تبون خلال الأسبوع الجاري مع سفراء كل من ألمانيا وأمريكا في الشأن الليبي، كما عرض وزير الخارجية صبري بوقادوم أزمة الدولة الجارة وتباحث فيها مع نظرائه في مصر وتونس والسعودية، وغيرها.

وكانت قد جددت الجزائر، نهاية مايو الماضي، استعدادها لاحتضان حوار وطني ليبي بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة الراهنة في ليبيا، مطالبة بوقف تدفق السلاح إلى البلد، ومحذرة من إمكانية وصول السلاح إلى الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل الإفريقي.

واشتد القتال مؤخرا بين ما يسمى بالجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا .