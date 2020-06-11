 وفاة الفنان محمود مسعود بهبوط فى الدورة الدموية - بوابة الشروق
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وفاة الفنان محمود مسعود بهبوط فى الدورة الدموية


نشر في: الخميس 11 يونيو 2020 - 4:26 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2020 - 4:26 ص

توفى منذ قليل، الفنان محمود مسعود، داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية وبعض أمراض الصدر.

شارك الفنان محمود مسعود فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى منها مسلسلات "جمهورية زفتى" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء فى الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغى" و"نسيم الروح"و"سيدنا السيد"و"عوالم خفية" و"حارة اليهود" و"دنيا جديدة".

وفى السينما شارك فى العديد من الأفلام المهمة منها "حب فى الزنزانة" و"إمرأة آيلة السقوط" و"اخترت حياتى" و"المتمرد"و" الحب وأشياء أخرى".


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