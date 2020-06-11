يحتاج كل كائن حي على الأرض إلى الماء من أجل البقاء، لأنه دون ماء لن يكون هناك أثر للحياة، لا سيما وأن حوالي 60% من جسم الإنسان مصنوع من الماء.

ويساعد الماء في الحفاظ على درجة حرارة الجسم، وتليين المفاصل، ويساعد خلايا الجسم على النمو ويطرد السموم، وأكد الأطباء أن عدم شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم، يشعر الجسم بالضعف، وتعاني من الصداع ومشاكل صحية أخرى.

وبينما يعرف الكثير من الأشخاص أن تناول الوجبات يكون في الأوقات المناسبة من اليوم، لا توجد مثل هذه التعليمات عندما يتعلق الأمر بمياه الشرب، فكلما شعرنا بالعطش، نسكب لأنفسنا كوبًا من الماء تلقائيًا، ولكن هناك وقت معين من اليوم يجب عليك فيه تجنب شرب الماء كما نشر موقع "هيلث لاين".

يعتبر شرب الماء مباشرة قبل النوم من أكثر الأوقات التي يجب تجنبها، لأنه يمكن أن يزعج دورة نومك، ويؤدي إلى الشعور بالاضطراب أثناء النوم، ويمكن أن تزيد جولاتك إلى الحمام ليلًا للتبول، حيث ينخفض إنتاج البول في الليل، مما يسمح لنا بالنوم بهدوء لمدة 5 إلى 7 ساعات، ولكن إذا كان لديك كوب أو اثنين من الماء قبل وقت النوم، فقد يكون لديك الرغبة في التبول عدة مرات في الليل.

ويمكن أن يؤدي اضطراب النوم إلى تأرجح المزاج والتهيج وارتفاع ضغط الدم ونقص التركيز والأكل العاطفي خلال اليوم التالي، ووفقًا للدراسة أجراها الباحثون في جامعة نيويورك، فإن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا وينامون أقل من 6 ساعات في الليل نتيجة اضطراب النوم، أكثر عرضة للسكتة الدماغية.

ويعد شرب كوب أو كوبين من الماء ليلاً بعد تناول العشاء جيدًا للصحة بطرق متعددة، حيث لا يوجد شيء أفضل من كوب من الماء الدافئ بعد تناول وجبة ثقيلة أو طعام غير صحي، وذلك لأن الماء يعمل كمنظف طبيعي ويساعد على إزالة السموم من الجسم، ويسرع من عملية الهضم ويحافظ على الإمساك.