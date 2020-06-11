مقتل خاطفين مشتبه بهما في تبادل لإطلاق النار مع شرطة الفلبين

لقي خاطفان يشتبه في ضلوعهما في خطف عمال صينيين في شمال الفلبين حتفهما، اليوم الخميس، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، حسبما قال مسؤولون.

وقال جونيل استومو، مدير مجموعة مكافحة الاختطاف التابعة للشرطة الوطنية، إن ضابط شرطة أصيب أيضا في تبادل إطلاق النار في مدينة أنجلس سيتي بإقليم بامبانجا، على بعد نحو 70 كيلومترا شمال مانيلا.

وأفاد استومو بأن تبادل إطلاق النار جاء عندما عثرت الشرطة على سيارة فان تم الإبلاغ عن تورطها في اختطاف 3 عمال صينيين فى الإقليم.

وقال فيلافلور باناواجان، وهو رئيس وحدة إقليمية في مجموعة مكافحة الاختطاف: "حاول رجالنا الاقتراب من السيارة لكن المشتبه بهما على متنها فتحا النار فجأة".

وأضاف أن المشتبه بهما اللذين قتلا يبدو أنهما صينيان. وقال إن الشرطة تحقق في هوية المشتبه بهما.

واعتقل صينيان آخران مشتبه بهما في عمليتين منفصلتين بعد إنقاذ الرهائن الثلاثة الأسبوع الماضي.

ويعمل الآلاف من العمال الصينيين في قطاع المراهنات الذي تديره شركات فلبينية خارج البلاد. وأصبحوا أهدافا لعصابات الاختطاف الصينية منذ عام 2017، وفقا للشرطة.