ميركل تصر على معاملة متكافئة للشركات الألمانية في الصين

أصرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على إحداث أوجه تقدم في إمكانية الوصول للسوق والمساواة في المعاملة لشركات ألمانية وأجنبية أخرى في الصين.

وبحسب تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت اليوم الخميس، أوضحت ميركل في مؤتمر عبر الفيديو مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، أنه من الضروري اتخاذ خطوات أخرى في هذا الأمر، مؤكدة أن إبرام اتفاقية استثمار طموحة بين الاتحاد الأوروبي الصين يعد عنصرا مهما في ذلك.

وأضاف زايبرت أن ميركل أكدت على مصلحة ألمانيا في تحقيق تجارة حرة متعددة الأطراف وقائمة على قواعد ، وفي تعزيز منظمة التجارة العالمية وعلاقات التبادل الثنائي المستقرة.

وأشار زايبرت إلى أن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير شارك أيضا في المؤتمر، وأوضح أنه تم أيضا مناقشة قضايا سياسية اقتصادية وسياسية تجارية ودولية حالية، إلى جانب العلاقات الثنائية لألمانيا والاتحاد الأوروبي مع الصين.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن ميركل ورئيس الحكومة الصينية أشادا بإبرام ثلاثة اتفاقات بين شركاء ألمان وصينيين تم توقيعها قبل بدء المؤتمر، إلا أنه لم يتم ذكر تفاصيل عن هذه الاتفاقات حتى الآن.

وتابع زايبرت أنه تم أيضا تناول موضوعات أخرى من بينها التعاون في تخطي أزمة وباء كورونا والحوار الألماني-الصيني في مجال حقوق الإنسان وكذلك الوضع في هونج كونج، خلال المشاورات بين ميركل ورئيس الحكومة الصينية اليوم.

وأشار المتحدث باسم الحكومة في برلين إلى أن اللقاء تناول أيضا قضايا تجارية واستثمارية في قطاعات اقتصادية مختلفة وكذلك قضايا حالية للاقتصاد العالمي.