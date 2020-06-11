حبس موظف تركي بالقنصلية الأمريكية لمدة 8 أعوام لصلته بحركة جولن

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قضت محكمة في اسطنبول اليوم الخميس بحبس موظفي تركي يعمل بالقنصيلة الأمريكية لمدة ثمانية أعوام وتسعة أشهر لإدانته "بمساعدة منظمة إرهابية مسلحة" وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وكان قد جرى ىسجن توبوز منذ أكتوبر 2017 بزعم أن له صلات برجل الدين المقيم في أمريكا فتح الله جولن.

وتصنف تركيا حركة جولن على أنها منظمة إرهابية، وتتهمها بأنها وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وقد نفى جولن تورطه في عملية الانقلاب.

وطالب إدعاء اسطنبول في مارس الماضي بحبس توبوز 15 عاما لكونه عضوا بحركة جولن.

وقالت الأناضول إنه تم تبرئة توبوز من تهمتي التجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة.

واتهم الادعاء توبوز بالاتصال من حين لآخر مع مسؤولين بالشرطة متهمين بأن لهم صلات مع جولن.

وأوضحت الأناضول أن توبوز نفى كل التهم الموجهة إليه خلال جلسة الاستماع اليوم.