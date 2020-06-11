مسؤول أمريكي سابق يحتال على شركات ويحصل على ملايين الدولارات

قالت وزارة العدل الأمريكية، إن متحدثا سابقا باسم وكالة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، أقر بجريمة انتحاله صفة ضابط سري في وكالة المخابرات المركزية للنصب على ما لا يقل عن 12 شركة، حيث تمكن من الحصول على أكثر من 4ر4 مليون دولار.

وأعد جاريسون كينيث كرتني، البالغ من العمر 44 عاما، مخططا تفصيليا حيث أبلغ شركات بأنه كان جزءا من برنامج استخباراتي سري للغاية، وزعم أن الشركات بحاجة إلى الاستعانة به ودفع أموال له لإنشاء "غطاء تجاري"، ومن ثم تستطيع هذا الشركات بدورها الحصول على عقود حكومية.

وقالت وزارة العدل إن كرتني تمكن من خداع مسؤولين حكوميين ودفعهم إلى المشاركة في العملية المزيفة واستخدمهم لدعم ملفه الشخصي لدى الشركات المستهدفة، دون دراية منهم.