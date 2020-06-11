قال العميد محمد سمير، الكاتب والباحث، إن قديما كانت الصحافة والإذاعة والتلفزيون أدوات إعلامية كفيلة بتقديم التوعية للمواطنين، ولكن المعادلة تغيرت في ظل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، الأربعاء، أن وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن مراقبتها تماما؛ لذلك أصبح من الطبيعي استخدامها في بث الشائعات.

وأشار إلى ضرورة خلق منصات توعية موثوقة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة؛ في محاولة لخلف الوعي ومواجهة الشائعات.

وذكر أن "بروتوكولات حكماء صهيون" شهدت العديد من النماذج التي عانى منها الوطن العربي مؤخرًا، مثل نشر الشائعات وبث الانحلال عبر الفن، وبث الشك في الرموز والتاريخ.