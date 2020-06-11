عودة سواريز تدعم طموحات برشلونة وسيتين

بينما شكل وباء كورونا كابوسا عالميا ، كان هناك قليلون للغاية استفادوا من هذه الأزمة ومن بينهم نجم كرة القدم الأوروجوياني الدولي لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني.

وبعد أسابيع طويلة من توقف فعاليات الموسم الكروي في إسبانيا بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا ، يستطيع سواريز المشاركة فيما تبقى من الموسم بعد تعافيه من الإصابة.

وقد يلعب سواريز دورا مهما في استكمال رحلة برشلونة في الدفاع عن لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكانت الإصابة في يناير والجراحة التي أجراها في غضروف الركبة اليمنى ستحرم سواريز من المشاركة في معظم المراحل الأخيرة من الموسم وربما منها جميعا ، ولكن توقف فعاليات الموسم في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا منح اللاعب فرصة للتعافي.

وحصل سواريز على موافقة طبية قبل أيام بالمشاركة في مباريات برشلونة ، ويراود الأمل اللاعب حاليا في أن يكون ضمن تشكيلة برشلونة عندما يلتقي ريال مايوركا بعد غد السبت مع استئناف مسيرة الفريق في رحلة الدفاع عن اللقب.

ويتصدر برشلونة جدول المسابقة بفارق نقطتين أمام منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد. وتتبقى 11 مباراة لكل فريق في المسابقة حتى نهاية هذا الموسم.

وقال سواريز على الموقع الإلكتروني لنادي برشلونة : "أشعر بأنني على خير ما يرام حيث تأقلمت مجددا مع التدريبات الجماعية ... العودة بعد الإصابة أمر صعب لأنك تشعر ببعض القلق ولكنني أستمتع بالعودة إلى الملاعب".

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية الرياضية أن تدريبات الفريق شهدت حماسا من سواريز أكثر من حماسه في أي وقت آخر ، ووصفت الصحيفة اللاعب بأنه "مثل الطفل الذي حصل على حذاء جديد".

وتمثل عودة سواريز دعما هائلا لبرشلونة الذي يسعى للحفاظ على تقدمه أمام الريال. ويتطلع سواريز الآن إلى العودة لانسجامه في اللعب والتعاون مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم برشلونة.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي المسابقة حتى الآن برصيد 19 هدفا كما يتصدر قائمة أفضل صانعي الأهداف في المسابقة حيث صنع 12 هدفا لزملائه حتى الآن. ولكن ميسي غاب عن بعض الحصص التدريبية للفريق في الفترة الماضية بسبب إضافة في الفخذ.

ورغم هذا ، قال كويكي سيتين المدير الفني لبرشلونة إن ميسي بحالة رائعة ويمكنه المشاركة في المباراة الأولى للفريق مع استئناف فعاليات الدوري الإسباني.

ويواجه برشلونة روزنامة مباريات صعبة حيث يلتقي أشبيلية وأتلتيكو مدريد ويخوض الديربي الكتالوني أمام جاره اسبانيول.

وفيما استفاد من عودة سواريز في هذا التوقيت ، يرى سيتين أن توالي المباريات واستكمال فعاليات الموسم بروزنامة سريعة ومزدحمة بالمباريات لن يخدم برشلونة خاصة مع القواعد الجديد التي تسمح لكل فريق بإجراء خمسة تبديلات خلال المباراة الواحدة.

وقال سيتين : "أعتقد أن إجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة سيضرنا لأننا حسمنا العديد من المباريات في الدقائق الأخيرة فيما سيكون منافسونا الآن أكثر انتعاشا في نهاية المباريات".

ويحرص برشلونة دائما على الاستحواذ على الكرة خاصة مع أسلوب اللعب الذي يطبقه سيتين ما يساعد على إنهاك المنافس ثم الانقضاض على المنافس في الدقائق الأخيرة من المباريات وهو ما ساعد برشلونة على تحقيق نتائج كبيرة.

وكشف ميسي في تصريحات إعلامية خلال 2019 : "أفضل المشاركة بديلا واللعب لفترة قصيرة على المشاركة منذ بداية المباراة ثم استبدالي".

وأضاف : "أقول هذا لأن العديد من المباريات تحسم بالقرب من نهايتها ، أو لأنك من الممكن أن تجد مساحات أكبر في نهاية المباريات عندما يشعر المنافس بالإنهاك. أفضل المشاركة بديلا خلال المباراة على أن أشارك منذ البداية ويتم استبدالي فأفقد أفضل فترة من المباراة".

ومع القدرة على استبدال نحو نصف الفريق ، ستضمن الفرق المنافسة لبرشلونة طريقة أكثر سهولة في الدفاع أمام النجم الأرجنتيني ميسي وإن ظلت من أصعب المهام في عالم كرة القدم. ومن المؤكد أن عودة سواريز الآن تضاعف من صعوبتها.

ومع تأجيل استئناف فعاليات دوري أبطال أوروبا حتى أغسطس المقبل ، يستطيع برشلونة التركيز حاليا في الدفاع عن لقب الدوري الإسباني أملا في إحراز اللقب للموسم الثالث على التوالي.

ولم يحرز سيتين أي لقب على مدار مسيرته التدريبية التي تمتد لـ19 عاما. وقال إنه لن يكون هناك انتصار حقيقي إذا تم حسم الدوري في وقت مبكر من خلال إنهاء الموسم وعدم استكماله ، كما هو الحال في فرنسا ، بسبب أزمة كورونا.

والآن ، سيخوض سيتين ما تبقى من الموسم بأبرز أسلحته خاصة في خط الهجوم بقيادة ميسي وسوراريز.