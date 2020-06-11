أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس أنه تم تسجيل نحو 1.54 مليون طلب إعانة بطالة الأسبوع الماضي، مما يظهر أن وتيرة شطب الوظائف مستمرة في التراجع.

وكانت أمريكا قد سجلت 1.9 مليون طلب إعانة بطالة الأسبوع الذي سبق الأسبوع الماضي، وكان بمثابة تراجعا عن أعلى عدد أسبوعي تم تسجيله بلغ 6 ملايين طلب إعانة. وبذلك يبلغ إجمالي عدد طلبات إعانات البطالة 44 مليون طلب منذ أن تسبب تفشي فيروس كورونا في توقف قطاعات كبيرة من الاقتصاد في منتصف مارس الماضي.

وقد بدأت ولايات كثيرة في فتح اقتصاديها مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وكان تقرير مكتب العمل الشهري الذي صدر الجمعة الماضية قد أظهر تراجعا مفاجئا في معدل البطالة ليصل إلى 13.3%، بعدما سجل 14.7%.

وتوقع بنك الاحتياط الاتحادي أمس الأربعاء أن يبلغ معدل البطالة للعام الجاري 9.3%.

وقال البنك المركزي إنه سوف يبقى على معدلات الفائدة عند صفر، وتوقع عدم رفع المعدل حتى نهاية عام 2022، حيث قال رئيس البنك إن هناك وتيرة تعافي اقتصادي" غامضة بصورة استثنائية".