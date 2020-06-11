منظمة العفو الدولية: الشرطة الكرواتية عذبت مهاجرين على الحدود

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس إن مجموعة من طالبي اللجوء تعرضوا " للتعذيب" على يد الشرطة الكرواتية على الحدود مع البوسنة والهرسك الشهر الماضي.

وجاء في تحقيقات المنظمة، التي قامت خلالها بإجراء حوارات مع ستة أشخاص إن 16 شخصا من أفغانستان وباكستان تعرضوا للضرب والتقييد ووضع الطعام على جروحهم.

وأضافت المنظمة أن عشرة أشخاص أصيبوا بإصابات خطيرة، شملت إصابات في الرأس وكسور بالعظام. وأشارت المنظمة أن أحد الضحايا أصبح الآن في حاجة لا ستخدام كرسي متحرك.

وجاء في شهادات الضحايا أن نحو ثمانية إلى عشرة من رجال الشرطة الذين يرتدون زيا أسود بدأوا التعذيب خلال ليل 26 إلى 27 مايو الماضي بالقرب من بحيرة ليلتفيسي.

وجاء في بيان المنظمة أن أفراد الشرطة " قاموا بإطلاق النار في الهواء، بعد ذلك ضربوا الرجال المقيدين بعصى حديدية وهروات".

وأضاف البيان" بعد ذلك قاموا بوضع طكبات من الكاتشب والمايونيز والسكر كانت بحوزة أحد المهاجرين على رؤوس المهاجرين التي كانت تنزف دما".

وأشارت المنظمة إلى أنها تحدثت مع الأطباء الذين عالجوا المهاجرين لدى إعادتهم للبوسنة، بجانب مسؤولي منظمات غير حكومية رأوا إصابات المهاجرين.

وقالت المنظمة إنها تواصلت مع وزارة الداخلية الكرواتية، ولكنها لم تتلق ردا حتى الآن.