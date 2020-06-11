استفاق سكان قرية تيديرانغي غرب أوكلاند النيوزيلاندية، من إجراءات إغلاق كورونا على اجتياح عشرات الدجاج البري للقرية ناهبة الأشجار والطعام الذي يجمع حوله الفئران أيضا، بينما يكون النوم الهادئ أمرا صعبا في قرية يحتلها الدجاج.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن القرية التي يقطنها 4000 شخص وقعت تحت غزو نحو 35 دجاجة برية والتي تضاعف عددها أثناء أيام الإغلاق.

ويقول جريج بريسلاند، مسؤول مكافحة الدجاج البري بالقرية، إن المشكلة بدأت عام 2008 حين أطلق أحدهم زوجا من الدجاج في القرية ليتكاثر وتزيد أعداده حتى بلغت 250 دجاجة برية عام 2019 والتي أضرت بأشجار الكوري المهددة بالانقراض بينما جلبت بالطعام الذي تخلفه فئران بحجم القطط لذا وجب التخلص منها.

وأضاف بريسلاند أنهم نصبوا الشباك وملاحقة الدجاج لنقلها بعيدا عن القرية حتى لم يتبق منها سوى دجاجتين مستعصيتين على المطاردة.

وتابع أن إجراءات الإغلاق حالت دون القبض على الدجاجتين واللتان تكاثرتا لتعيدا الاجتياح بقوة والذي باغت الناس حين فك إجراءت الإغلاق.

ويقول بريسلاند إن منزله شخصيا محتل من 15 دجاجة برية.

وأثار الأمر سخرية مستخدمي موقع تويتر الذين شبهوا الواقعة بأفلام ستيفن كينج.