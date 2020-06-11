ينهض محمد زكي، صاحب الصوت الذي اعتاد الأفغانيون سماعه في كل خبر نعي على مدار 40 عامًا وهو يترنح نحو الباب ليجد ساعي البريد الخاص برسائل النعي، زياد الدين عزيز، فيسأله عما إذا كان هناك نعي جديد فيجيبه بأن لا شيء بالرغم من أن تلك المحطة عاشت أوج مجدها قبل عصر "الفيسبوك" حينما لم يكن عزيز يتوقف عن إحضار رسائل النعي الجديدة ليقرأها زكي لآلاف المستمعين في أفغانستان.

ويقول محمد زكي، مذيع محطة الموت الأفغانية لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه لا يعتقد أن الناس توقفت عن الموت بل المحطة هي من مات.

ويقول عزيز الذي يتقاضى نحو 200 دولار شهريا عن مهنته إنهم لا يتلقون أكثر من 4 رسائل نعي في الشهر.

ويستذكر زكي، ذا الـ62 عاما أيام مجد المحطة التي شهدت الكثير من التقلبات إذ أتاه عضو في الحزب الشيوعي ذات ليلة عام 1979 ليطلب منه قراءة بيان اغتيال الحزب للرئيس السابق وتنصيب رئيسا غيره في الحكم ولم تمض سوى 10 سنوات حتى أطاحت الحركات المسلحة بالوجود السوفيتي في أفغانستان وليجد زكى نفسه مرة أخرى مطلوبا لقراءة نشرة الـ8 بعد مقتل كثير من مذيعي التلفزيون بـ22 قذيفة سقطت على مبني الإذاعة والتلفزيون.

ويضيف زكي أنه أيا من كان في سدة الحكم تبقى تلك المحطة تعمل، مشيرا إلى أن كل بيان نعي يتضمن اسم المتوفى وأسماء الأقرباء من الأقرب للأبعد ومكان الدفن والعزاء، مضيفا أنهم لا يقولون اسم المتوفية من النساء بل يذكرون كنيتها بالابن أو الزوج فقط.

وذكر عزيز أن النعي يكون طويلا نظرا للطابع القبلي في أفغانستان الذي يجعل للمرأ الكثير من الأقارب إذ تضمن نعي ذات مرة 120 اسما في قائمة أبناء الأعمام فقط.

ويتابع أن اسم أي من الأقرباء مهم في النعي وبعدم ذكره تحدث مشاكل كبيرة بين أهل المتوفى.

ويستطرد أن سبب الوفاة لا يتم ذكره إلا إنه كان في الأغلب إما بقصفات مدفعية إبان الحرب الأهلية أو بهجمات انتحارية بالسنوات الماضية ويأتي كبر السن في الأسباب الأساسية.

ويشير إلى إن تراجع المحطة يعود لظهور فيس بوك الذى تنشر عليه أخبار النعى مجانا مقارنة بالمحطة التى تنشر كل 100 كلمة ب5.5 دولار.

ويضيف عزيز أن تغيير مقر شباك رسائل النعي بسبب إنشاء جدار مضاد للهجمات الانتحارية أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون جعل الكثيرون يضلون مكان المحطة.

ويقول زكي إنه لا يهمه مكانه في العمل وهو على وشك التقاعد ولكن ما يهمه أن تبقى تلك المحطة، فبحسب قوله كما ينبغي التجديد والتطوير في هيئة الإذاعة والتلفزيون يجب الحفاظ على الأقسام العريقة منه والتي لا تزال تحظى بمتابعة مختلف أطياف الشعب الأفغاني في الريف والجبال.