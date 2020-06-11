السفير حسام زكي بعد تصريحاته عن ليبيا: جلبة جماعة الإخوان ومن يدعمهم كانت بزيادة

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية لم تغير موقفها من التدخل التركي في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك قرارًا واضحًا من مجلس وزراء الخارجية يدين ويرفض هذه التدخلات واستجلاب المقاتلين الأجانب إلى أرض ليبيا.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الحدث العربية»، مساء الخميس، أن مواقف الجامعة محكومة بقرارات الدول الأعضاء، معلقًا على اجتزاء تصريحاته الأخيرة بشأن الأزمة الليبية: «جلبة جماعة الإخوان ومن يدعمهم كانت بزيادة وأخذت لا تقربوا الصلاة وتركت الباقي».

وأوضح أنه قال في تصريحاته إن حكومة الوفاق نتجت عن اتفاق الصخيرات، الذي انتهت صلاحيته، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي توافق على استمرار الاعتراف بالمؤسسات الناتجة عن هذه الحكومة إلى حين وصول الليبيين إلى مؤسسات أخرى، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وتساءل: «من أنا لأقول إنه تدخل مشروع؟ أعلم قرار الإدانة الذي تحفظت عليه ليبيا ودولة أخرى، وهناك تربص في التصريحات لتبيان أن الجامعة العربية غيرت موقفها».

وأكد أنه أحد أمناء الجامعة على قرارات الدول الأعضاء ولا يحق له تغيير قرارات الجامعة ولا يستطيع ذلك، متابعًا أن «الدور التركي عليه علامات استفهام كبرى في ليبيا، وهناك انتقاد عربي واسع له، وتُرجم في قرار صادر عن الجامعة في الرابع من مارس بإدانة التدخلات».