الدوري المكسيكي يستأنف نشاطه في 24 يوليو المقبل

أكد إنريكي بونيلا رئيس رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم أن المسابقة ستستأنف نشاطها بداية من 24 يوليو المقبل بعد فترة التوقف الحالية بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا.

واتخذ القرار باستئناف فعاليات الدوري المكسيكي من خلال مرحلة الذهاب (أبيرتورا) بعد مناقشات مع مالكي الأندية المشاركة في المسابقة حيث تم الاتفاق على استئناف نشاط المسابقة في الشهر المقبل على أن تنتهي في ديسمبر المقبل وكذلك الاتفاق على إقامة المباريات بدون جماهير.

ويشهد الدوري المكسيكي كل عام مرحلتين إحداهما هي الذهاب (أبيرتورا) والأخرى هي الإياب (كلاوسورا).

وكانت مرحلة الإياب (كلاوسورا) لموسم 2020 ألغيت بعد لعب بعض المباريات بدون جماهير بسبب فيروس كورونا قبل أن تتسبب الدواعي الصحية في إلغائها في 22 مارس الماضي بعد عشر جولات فقط من 17 جولة في هذه المرحلة. ولم يتوج أي فريق بلقبها.

ووافق مالكو الأندية على ضرورة اتباع إجراءات وقائية صارمة قبل استئناف فعاليات المسابقة.

وسجلت المكسيك سابع أكبر حصيلة وفيات بسبب وباء كورونا عالميا كما تمثل الآن واحدة من بؤر تفشي الوباء.