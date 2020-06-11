تركيا تمرر مشروع قانون «حراس الليل» المثير للجدل

مرر البرلمان التركي اليوم الخميس، مشروع قانون مثير للجدل يمنح مزيدا من الصلاحيات لحراس الليل داخل الاحياء، ويسمح لهم باستخدام الأسلحة المميتة.

وانتقدت المعارضة بشدة مشروع القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، بسبب منحه نفس صلاحيات الشرطة تقريبا لهؤلاء الحراس.

ويشار إلى أن حراس الليل موجودين بشكل ما منذ عام 1914. وكان قد تم حلهم في عام 2008، ولكنهم أُعيدوا من جديد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في عام 2016، والتي أعقبها فصل عشرات الآلاف من أفراد الشرطة من العمل.

وفي ذلك الوقت، كان لا يسمح لهم إلا باستخدام الصفارات والهراوات فحسب.

وتهدف دوريات حراس الليل داخل الأحياء إلى ضمان الأمن وتوفير الدعم للشرطة، إلا أن هناك مخاوف بشأن سوء استخدامهم للسلطة.