تنمية المشروعات: 95% من حجم السوق المصرية يمثل صناعات صغيرة

إتاحة خدمة إلكترونية للتواصل الجهاز من خلال «منصة المشروعات الصغيرة»



قال المهندس طارق شاش، رئيس قطاع التخطيط بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن إدارة الجهاز تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة كافة، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل العقبات كافة أمام أصحاب المشروعات.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن 95% من مشروعات القطاع الصناعي يمثل صناعات صغيرة، لافتًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أطلق العديد من المبادرات لمساندة عملائه في ظل أزمة كورونا منذ ظهور الجائحة.

وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سهل لعملائه الحصول على قروض؛ لتوفير سيولة من شأنها أن تساعد على تسديد أجور العمالة ودفع الفواتير، فضلًا عن تدشين حملات لمساندة صناعات المواد الطبية والمطهرات والمواد الغذائية، وتوفير احتياجاتهم، إضافة إلى إمدادهم بإرشادات توعوية؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى إتاحة خدمة إلكترونية للتواصل الجهاز من خلال «منصة المشروعات الصغيرة»، منعًا للتكدس في مكاتب الجهاز، وتسهيلًا على العملاء.