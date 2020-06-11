إعادة فتح قصر الحمراء الأثري في إسبانيا للزائرين الأسبوع المقبل

يعتزم القائمون على قصر الحمراء والحصن الاثري المعروف الذي يحظى بشهرة عالمية واسعة والذي يقع في جنوب إسبانيا، إعادة فتح أبوابه أمام الزائرين في 17 من يونيو الجاري، وذلك بعد أشهر من إغلاقه قسريا بسبب تفشي وباء كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "يوروبا برس" الاسبانية اليوم الخميس عن إدارة القصر القول، إنه سيتم في البداية السماح بدخول 4250 زائرا فقط في نفس الوقت، إلى المجمع الضخم الذي يعود تاريخه إلى عصر الموريين (وهو مصطلح يطلق على سكان سكان شمال إفريقيا، أي المنطقة المغاربية) في مدينة غرناطة.

ويشار إلى أن العدد يقرب من نصف عدد الزائرين في الأوقات العادية.

وستكون هناك تغييرات طفيفة للزائرين، مثل تخصيص ممرات ذات اتجاه واحد. كما سيُطلب من الزائرين استخدام قناع الوجه الواقي في كل مكان بالموقع.

ويعتبر قصر الحمراء -وهو موقع تراث عالمي- أهم مثال للعمارة العربية في العالم الغربي. وقد استوطن الموريون في أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة الأيبيرية وحكموها لأكثر من 700 عام.