مجلة «فوج» الأمريكية تعتذر عن التضييق على العاملين ذوي البشرة السمراء

تقدمت آنا وينتور، رئيس تحرير مجلة "فوج" الأمريكية المتخصصة في الأزياء، اليوم الخميس، باعتذار عن ارتكابها أخطاء ونشرها لمواد تحتوي على تمييز، فضلا عن أنها لم تفعل ما يكفي لدعم أصحاب البشرة السمراء من فريق العمل والمصممين في المجلة على مدى 32 عاما.

واعتذرت وينتور، في مذكرة داخلية اضطلعت عليها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، لفريق عمل المجلة، عن "نشر صور وقصص جارحة أو تحتوي على تعصب"، معترفة بتوظيف عدد قليل من العاملين بناء على لونهم، قائلة إنها تتحمل مسئولية كل الأخطاء التي ارتكبت خلال رئاستها للتحرير على مدى 32 عاما.

وأضافت وينتور في المذكرة: "أريد أن أقول بشكل واضح أنني أعلم أن (فوج) لم توفر المساحة لترقية أصحاب البشرة السمراء من المعدين والكتاب والمصورين والمصممين وغيرهم من المبدعين".

وتابعت: "لقد ارتكبنا أخطاء أخرى بنشرنا صورا وقصصا تحتوي على شيء من التعصب.. أتحمل المسئولية كاملة لارتكاب كل هذه الأخطاء".

ومضت قائلة: "أود أن أوجه كلامي خاصة لأصحاب البشرة السمراء من فريق عمل مجلتنا، أعرف أنه ليس من السهل أن تكون موظف ذو بشرة سمراء في مجلة (فوج)، وهناك عدد قليل جدا يعملون هنا".

وتابعت: "أعلم أنه لا يكفي القول إننا سنفعل ما هو أفضل، لكننا سنفعل ذلك، وأرغب في الاستماع إلى ملاحظاتك ونصائحك إذا كنت ترغب في مشاركة أي منهما".

جاء هذا الاعتذار بالتزامن مع اجتياح موجة كبيرة من الاحتجاجات المنددة بعنف ووحشية الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم، على خلفية مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل إفريقي خنقا على يد شرطي أبيض الشهر الماضي.