استئناف منافسات الملاكمة في ألمانيا بعد توقف بسبب فيروس كورونا

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أصبحت رياضة المكاكمة للمحترفين آخر الرياضات التي تستأنف في ألمانيا بعد فترة التوقف بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وبعد استئناف منافسات كرة القدم، والسلة، والتنس، من المقرر أن تقام غدا الجمعة سبع نزالات وفقا لمفهوم نظافة صارم، حيث تنظم هذه الليلة "آجون" للترويج.

وقال هورست بيتر ستريكرود المدير التنفيذي لآجون :"سعداء لأن نكون في المقدمة. ولكننا لسنا أنانيين. الأمر متعلق بالملاكمة في ألمانيا والتي تراجعت في السنوات الأخيرة".

وسيكون حدث برلين بجانب النزالات في الفندق البولندي هو الرائد في استئناف رياضة الملاكمة في أوروبا.

وأعطى مجلس الشيوخ الحاكم لبرلين الضوء الأخضر لإقامة النزالات بدون جمهور. لن يسمح بتواجد الجماهير، كل الملاكمين يجب أن تكون نتائج فحصوهم سلبية لفيروس كورونا في الجولة الأولى من الفحوص،حيث تقام الجولة الثانية في وقت لاحق من اليوم الخميس قبل 24 ساعة من البداية.ل

وسيجمع النزال الرئيسي بطل العالم السابق الألماني جاك كولكاي والفرنسي هاورد كوسبوليت على لقب المنظمة العالمية للملاكمة لوزن خفيف متوسط.

ستريكرود :"حان الوقت لكي يتمكن الملاكمون من خوض النزالات مرة أخرى. نحن ندين بذلك لهم".

بعض النزالات سيتم إذاعتها مجانا عبر "يوتيوب" قبل أن تتولى بوابة صحيفة "بيلد" المدفوعة الإذاعة. ويمكن مشاهدة النزالات في بولندا وأوكرانيا والصين وأمريكا اللاتينية، وفقا لآجون.

وقال ستريكرود إنهم سيواجهون عجزا لأن الملاكمة بعكس كرة القدم تفتقد شركاء في التليفزيون ولكن مجتمع الملاكمة في ألمانيا سعيد أن آجون تعيد تنظيم البطولات.

وقال أولي شتينفورث من فريق "اس.أي .اس" :"هذه هي العلامة الصحيحة تماما".

ويخطط "اس.اي.اس" لإقامة أول حدث في منتصف تموز/يوليو المقبل في مدرج بمدينة مجدبرج الألمانية، وربما حتى بحضور جمهور، اعتمادا على تخفيف القيود في ألمانيا.

وهناك العديد المروجين في طريقهم للعودة.

ويخطط إسماعيل أوزين-أوتو لإقامة 11 نزالا في سينما للسيارات في دوسلدورف مع السماح لأكثر من500 سيارة بالحضور، ويبحث إيرول سيلان لملعب روثيباوم للتنس في هامبورج ليكون مكانا لاستضافة حدث، فيما يمكن لألكسندر بيتكوفيتش أن ينظم نزالات في ملعب كرة قدم للهواة بشمال ألمانيا.

وقال بيتكوفيتش :"نحن بحاجة لألف مشجع، وإلا لا يمكن تغطية التكاليف" مشيرا إلى أنه يأمل أن يتم السماح للجماهير بالحضور.