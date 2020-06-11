محافظ البحر الأحمر: التنبية على المنشآت السياحية بعدم منح العاملين إجازة بدون مرتب إلا بطلب كتابي

وجه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، خطابا لمدير مديرية القوى العاملة، جاء فيه أنه بناء على التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن فتح المنشآت السياحية، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وكذلك تعليمات محافظ البحر الأحمر، يتم التنبية على أصحاب المنشآت السياحية بعدم منح العاملين بالمنشآت إجازة بدون مرتب إلا بطلب كتابي برغبة العامل وموقع عليه من العامل.

وأكد خطاب المحافظ، المرسل للقوى العاملة، عدم منح العامل إجازة رصيد إجازات بالسالب، وزيل الخطاب بتوقيع العقيد تامر سمير مدير الإدارة المركزية لمكتب محافظ البحر الأحمر.