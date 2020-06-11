مسؤول أفغاني: ينبغي على جميع المستشفيات أن تستعد لمكافحة كورونا

ذكر القائم بأعمال وزير الصحة الأفغاني أحمد جواد عثماني اليوم الخميس أنه ينبغي على جميع المستشفيات في أفغانستان بما في ذلك مستشفيات القطاع الخاص أن تكون مستعدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحذر عثماني من أن التدني الشديد لنوعية الخدمات الصحية عبر البلاد ، حيث أن الأشخاص يشتكون بشأن قلة الدواء والأكسجين والعاملين في المستشفيات القليلة المكتظة المتخصصة في علاج مرضى كوفيد-19.

وقال عثماني: "الفيروس وصل إلى كل منزل أفغاني".

ولم يخضع سوى 52 ألف شخص تقريبا لاختبار الكشف عن الفيروس من أصل تعداد السكاني البالغ نحو 37 مليون نسمة. وثبت إصابة نحو 22890 شخصا.

وفي ضوء نقص القدرة على اختبارات الكشف عن الفيروس، طلب عثماني من كل الأطباء تشخيص فيروس كوفيد-19 بناء على الأعراض السريرية.