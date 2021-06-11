وصف العميد خالد عكاشة مدير مركز الفكر للدراسات السياسية والاستراتيجية، أزمة سد النهضة الإثيوبي بأنها قضية معقدة ومتشابكة، مؤكدًا ضرورة التعامل معها بما يصون حقوق مصر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أنه يجب التعامل مع الأزمة بطريقة رشيدة على نحو لا يؤثر على المصالح المصرية، مشددًا على أن مصر لديها مصالح في الإقليم تتجاوز قضية سد النهضة.

وأشار «عكاشة»، إلى ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية التي وصفها بأنها «لا يمكن أن تضيع»، معتبرًا أن التعامل مع هذه القضية يجب أن يستند على وضع اتفاقيات ملزمة لا تتسبب في تعرض مصر لأي أضرار.

وتابع: «نريد التفرغ للملفات الأخرى، فنحن لدينا الكثير من الأدوار في المنطقة بينها القضية الفلسطينية وصناعة عملية سلام، ومصر لديها خطة استراتيجية تقوم على إرساء مبادئ عملية سلام جديدة بمعطيات جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق استقرار المنطقة الشرقية».

وأكد «عكاشة»، أن القضية الليبية تحتاج هي الأخرى أدوارًا كبيرة من مصر التي بذلت كثيرًا من الجهود، ولا يزال لديها مساحة نحو بذل جهود أكبر في الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بما سماه «المحور الشمالي»، فقد أكد الخبير الاستراتيجي أن مصر لديها ثروة استراتيجية تتواجد هناك، وهو ما يحتاج جهدًا وتفرغًا وعملًا كثيرًا من قبل الدبلوماسية المصرية.

وتحدث «عكاشة»، عن جنوب القارة قائلًا إن مصر أجرت الكثير من الشراكات في إفريقيا، وأعدت الخطط اللازمة من أجل تفعيل هذه الشراكات باعتبارها تخدم المصالح المصرية بشكل كبير.