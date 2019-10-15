استطلاع: 66% من المواطنين الروس يثقون بالرئيس الروسي بوتين

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أعلن مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام، اليوم الجمعة، أن غالبية الروس، 62.1 بالمئة، راضون تماماً عن أداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعمله في منصب الرئاسة.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، بحسب وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية، فإن 27.5 بالمئة من المستطلعة آراؤهم غير راضين عن عمل الرئيس الروسي.

ورداً على سؤال مباشر بشأن الثقة في الرئيس الروسي، أجاب 66 بالمئة بالإيجاب و29.4 بالمئة سلباً.

وتم إجراء الاستطلاع في أنحاء روسيا من قبل المركز في الفترة من 31 مايو الماضي وحتى 6 يونيو الجاري.

وشارك في الاستطلاع 1600 مواطن تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وأكثر عبر الهاتف، وتعتمد العينة على قائمة كاملة بأرقام الهواتف المستخدمة على أراضي روسيا الاتحادية.