إنشاء مدارس وإحلال وتجديد كباري وصرف صحي بقرى مطوبس

تشهد قرى مطوبس بمحافظة كفر الشيخ أعمال برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة"، بإنشاء مدارس ومقرات خدمية وأعمال صرف صحي، وإحلال وتجديد كباري، ومن بينها قرى النجارين والكشايكة والحصة، والتي تشهد بدء أعمال الجسات الخاصة بالصرف الصحي لمعرفة عوائق التربة.



كما يشهد كوبري الهوكس زراعة الأعمدة الأسمنتية، بالإضافة لأعمال جارية بمدرسة القومسيون بالروضة، واستمرار تشوين المهمات للعمل بمدرسة الداويدة ببنى بكار.



وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن عدد من المشروعات الخاصة بالصرف الصحي بقرى الجزيرة الخضراء، ومنها إدراج ثلاث مشروعات صرف صحي متعثرة بنسب تنفيذ 60% تقريبا بقرى "برج مغيزل، أبو خشبة ،الجزيرة الخضراء، وسيتم التنفيذ ضمن مشروعات حياه كريمة.



وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم تسليم موقع محطة صرف صحي خان الجنى إلى الشركة المنفذة، ومن المنتظر بدء الأعمال الأسبوع الحالي.



وتم تخصيص محطة رافع صرف صحي "عرب المحضر"، وجاري تسليم الموقع للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.



وقال المحافظ إنه تم تسليم موقعين رافع صرف صحي بمعدية رشيد والهرده، للشركات المنفذة وتم البدء في التشوين وبدء الأعمال الاتحاد الأوروبي، كما تم تخصيص محطة معالجة زغلول بمساحة 20 فدانا و17 قيراطا بالإضافة إلى توسعات مشروعات ضمن حياه كريمة.