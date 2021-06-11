آمنة نصير توضح شروط قائمة المنقولات الزوجية: عدم المغالاة ودقة الأسعار

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة، إن قائمة المنقولات الزوجية ينظر لها عن طريق ثقافة الأسرة وليس على أنها من منظور يهودي كما يردد البعض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية«mbc مصر»، مساء الجمعة، أنها ضد أن ينسى الأزواج الفضل بينهم، معقبة: «عندما يحدث الشقاق في البيت حدث ولا حرج».

وأوضحت أنه في حالة وجود الشقاق بين الزوج والزوجة يحاول كل منهما استقطاع ما يعوض هدم البيت، ذاكرة أنها تعتبر الطلاق كارثة اجتماعية في الأسرة، لما لها من أثار سلبية على الأولاد، فضلًا عن أنه مكلف.

وذكرت أن من أهم شروط قائمة المنقولات الزوجية ألا يكون هناك مغالاة بها، مع الالتزام بالأمانة في إعدادها ودقة الأسعار التي تم شراء بها الأشياء، مضيفة أنها ضد إضاعة حق المرأة في حالة وقوع الطلاق.