«ديدي» المنافس الصيني لأوبر تستعد لطرح عامّ أولي في أمريكا

تستعد شركة ديدي الصينية العملاقة لتقديم خدمات النقل لطرح عامّ أولي في الولايات المتحدة.



وتقدمت الشركة بطلبها بوم الخميس إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، والذي لا يكشف عن جدول زمني محدد ولا العائدات المستهدفة من الإصدار. وستدرج الأسهم تحت رمز "دي أي دي أي " (ديدي).



وكان على ديدي التعامل مع انخفاض في الايرادات العام الماضي بلغ 4ر8 % ليصل إلى 6ر21 مليار دولار مقارنة بعام 2019، وفقًا لوثائق لجنة الأوراق المالية والبورصات.



وقالت الشركة "إن هذا الانخفاض جاء في المقام الأول نتيجة لجائحة كوفيد-19 والاستجابة لها، مثل إغلاق المدن التي نشغل خدماتنا فيها، مما قلل من الطلب على خدمات النقل التي نقدمها من خلال قطاعاتنا في الصين وعلى مستوى العالم".



وسجلت الشركة قبل ذلك نموا كبيرا، على الرغم من أنها قالت إنها سجلت "خسائر صافية لكل سنة مالية منذ إنشائنا". وفي الربع الأول من عام 2021، سجلت الشركة صافي ربح قدره 837 مليون دولار.



ولدى ديدي أسلوب عمل مشابه لأوبر. وداخل سوقها المحلي، تفوقت الشركة الصينية على منافستها الأمريكية في حرب أسعار مريرة. وفي النهاية استسلمت أوبر في عام 2016 وباعت شركتها في الصين مقابل حصة في ديدي.



وتمتلك أوبر وصندوق رؤية سوفت بنك على 8ر12 % و 5ر12 % على التوالي من أسهم الشركة الصينية.