طالبان تسيطر على منطقة أفغانية مهمة أخرى مع تصاعد القتال

ذكر مسؤولون اليوم الجمعة أن مسلحي طالبان نجحوا في السيطرة على منطقة مهمة أخرى في إقليم تخار شمال أفغانستان.

وقال أعضاء المجلس الإقليمي المحلي، مير أحمد قاسم وكرامة الله ووفي الله رحماني إن منطقة "إيشكيرميش" وهي منطقة مهمة استراتيجيا لطالبان والحكومة، سقطت في أيدي طالبان بعد اشتباكات عنيفة وقعت مساء أمس الخميس.

وبعد ساعات من القتال، اضطرت قوات الأمن لمغادرة المنطقة بسبب نقص الذخيرة والدعم الجوي، حسب المسؤولين.

وأسفر القتال بشأن السيطرة على المنطقة أيضا عن مقتل وإصابة عدد من قوات الأمن، لكن لم يعرف العدد تحديدا.

وتابع أعضاء المجلس الإقليمي المحلي، أن المنطقة مهمة استراتيجيا، حيث أنها تربط بين أربع مناطق أخرى بالإقليم، ويمكن أن يهدد مسلحو طالبان بسهولة الآن مناطق مجاورة.

وتابع المسؤولون أن طالبان تهاجم الآن أجزاء من منطقة "بانجي" وهي منطقة أخرى بالإقليم، منذ أمس الخميس.

وحقق المسلحون سلسلة من المكاسب في البلاد مؤخرا. ومنذ بدء الإنسحاب الرسمي لقوات الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي(ناتو) في أفغانستان في الأول من مايو الماضي، سقطت 15 منطقة على الأقل في أيدي طالبان.