لوف يرفض تدريب برشلونة

رفض يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، عرضًا لتدريب برشلونة الإسباني، حسبما أفادت تقارير صحفية اليوم الجمعة.

ووفقًا لصحيفة «بيلد» الألمانية، فقد تلقى يواخيم لوف مكالمة هاتفية في شهر مارس الماضي «دون تحديد هوية المتصل» من أجل تدريب برشلونة خلفًا للهولندي رونالد كومان.

وأشارت الصحيفة إلى أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة الحالي، فاز في انتخابات النادي الكتالوني يوم 7 مارس الماضي، لكن «بيلد» لم تحدد إذا كان الاتصال قبل أو بعد أعلان فوز لابورتا.

وأكدت الصحيفة الألمانية الشهيرة رد لوف على هذا العرض في المكالمة بأنه يريد الحصول على إجازة عقب انتهاء بطولة يورو 2020 مع منتخب ألمانيا.

وكانت إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا قد أعلنت مؤخرًا تجديد الثقة في رونالد كومان واستمراره على رأس الجهاز الفني للفريق الكتالوني في الموسم المقبل.