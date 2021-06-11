 وكالة الفضاء الروسية: لا نعارض التعاون مع ناسا بشرط رفع العقوبات الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالة الفضاء الروسية: لا نعارض التعاون مع ناسا بشرط رفع العقوبات الأمريكية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 يونيو 2021 - 10:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 يونيو 2021 - 10:47 ص

قال مدير الوكالة الفضائية الروسية (روسكوسموس)، دميتري روجوزين، إن الوكالة لا تعارض التعاون مع وكالة "ناسا" الأمريكية بشرط رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسكوسموس.

وأضاف روجوزين - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة: "لسنا ضد التعاون، لكن السبيل الوحيد لذلك هو رفع العقوبات الأمريكية عن الشركات التابعة لروسكوسموس".

وكان روجوزين أعلن - في وقت سابق - أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات (روسكوسموس) تخلق عقبات إضافية ومضايقات في التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء، ولاسيما في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية.

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