إغلاق مقر برلمان كوريا الجنوبية بعد ظهور 5 حالات بفيروس كورونا

إغلق مقر البرلمان الوطني الكورى الجنوبي، اليوم الجمعة، بعد تأكيد إصابة نائب برلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم وعدد من مساعديه بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، فقد تم إغلاق المبنى الرئيسي للجمعية الوطنية ومبنى مكاتب نواب البرلمان، وستظل تلك المباني مغلقة حتى غد السبت، وفقا لفرقة العمل المختصة بمكافحة فيروس كورونا بالبرلمان.

واتُخذ قرار الإغلاق بعد إصابة النائب "آن جيو-باك" بالحزب الديمقراطي الحاكم بالفيروس، وتأكيد 4 حالات أخرى، حيث تم تأكيد إصابة اثنين من مساعدي "آن" وأحد مساعدي رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "سونج يونج-جيل" وأحد مساعدي النائب المستقل "كيم هونج-جول".