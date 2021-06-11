يفتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، غدا السبت، مشروع تطوير قرية "باب الأحرار"، الذي كان قد أطلق إشارة بدء به في يناير الماضي، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإبقاء على القرية وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة كافة التعديات على بحيرة مريوط.

وأكد المحافظ، أنه عقب توجيهات الرئيس بالإبقاء على القرية وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة، كثفت جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتنسيق مع المجتمع المدني العمل على مدار عام كامل لحصر كافة احتياجات ومتطلبات القرية، وبحث سبل التعاون لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأجرى المحافظ جولات ميدانية للتواجد وسط الأهالي والاستماع إلي مطالبهم، بالإضافة للزيارات الميدانية والاجتماعات العديدة التي قامت بها الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ من أجل تذليل كافة العقبات لتنفيذ مشروع التطوير.