وزير الصحة الياباني يناشد المواطنين تشجيع الأولمبياد من المنزل بسبب كورونا

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ناشد وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا المواطنين بالبقاء في المنزل ومشاهدة دورة الألعاب الأولمبية ، وذلك بعد قيام عدد كبير من المجالس البلدية بإلغاء التجمعات لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وقال تامورا - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الجمعة - "إنني أشجع المواطنين على تشجيع المسابقة من الأماكن الأقل خطرا، لذا أناشدهم الاحتفال من المنزل".

وتخضع 10 محافظات يابانية لحالة الطوارئ حتى 20 يونيو الجاري بسبب ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، من بينهم العاصمة "طوكيو" و"أوساكا".

ومن المفترض أن تقرر الحكومة بالتشاور مع لجنة من الخبراء ما إذا كان سيتم رفع حالة الطوارئ بعد تقييم الأوضاع.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية ستبدأ في 23 يوليو القادم.