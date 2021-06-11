 بعد وفاة شابة.. إيطاليا توقف استخدام لقاح أسترازينيكا لمن هم دون 60 عاما - بوابة الشروق
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بعد وفاة شابة.. إيطاليا توقف استخدام لقاح أسترازينيكا لمن هم دون 60 عاما

لقاح استرازينيكا
لقاح استرازينيكا

نشر في: الجمعة 11 يونيو 2021 - 8:19 م | آخر تحديث: الجمعة 11 يونيو 2021 - 8:19 م
قالت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، إنها قيدت استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا عقب وفاة شابة بتجلط دموي بعد التطعيم، ليقتصر على الأفراد فوق سن 60 عاما.

وقال فرانشيسكو فيجليولو، المفوض الإيطالي الخاص بكوفيد-19، في مؤتمر صحفي: "سيمنح أسترازينيكا فقط للأفراد فوق سن الستين"، وفقا لوكالة رويترز.

وتوفيت كاميلا كانيبا أمس الخميس عن 18 عاما بعد حصولها على اللقاح يوم 25 مايو، ما فجر عاصفة من الجدل في إيطاليا بشأن اللقاح الإنجليزي-السويدي الذي يمنح للبالغين في كل الفئات العمرية رغم مخاوف طبية أثيرت من قبل.

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