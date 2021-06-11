تحل الفنانة هبة عبد الغني، مساء اليوم الجمعة، ضيفة على برنامج "مساء الفن" على قناة النيل دراما، مع المذيع أسامة عبد المقصود.

وتتحدث هبة خلال الحلقة عن الكثير من التفاصيل عن مسلسلي "الطاووس" و"موسي"، واللذان حققت من خلالهما نجاحا كبيرا حينما تم عرضهما رمضان الماضي، وكانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، فضلا عن الصعوبات التي واجهتها خلال تقديمها شخصية سمية في مسلسل "الطاووس" وبخيته في مسلسل "موسي".

وتكشف هبة كواليس التصوير، خاصة في ظل تعاونها للمرة الأولى مع النجم السوري جمال سليمان، وكذلك التعاون للمرة الثانية مع المخرج رؤوف عبد العزيز، هذا الي جانب حديثها عن التعاون مع محمد رمضان.

مسلسل "الطاووس" بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

أما مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، هبة عبد الغني، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.