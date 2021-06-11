كشفت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية عن إعطاء 26ر2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم على مستوى العالم بـ 1ر35 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس تقارير ومتوسط إعطاء الجرعات خلال سبعة أيام.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد 9ر174 مليون حالة، وتم تسجيل 77ر3 مليون وفاة بسبب الفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وروسيا وتركيا وإندونيسيا وكندا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.