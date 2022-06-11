روسيا تنسحب من منظمة السياحة العالمية

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انسحبت روسيا من منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وتم نشر أمر للحكومة بهذا المعنى في موسكو يوم الجمعة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد علقت عضوية روسيا في المنظمة المتخصصة في نهاية أبريل الماضي بسبب الحرب ضد أوكرانيا.

وأعلنت موسكو انسحابها من منظمة السياحة العالمية قبل فترة قصيرة من تعليق عضويتها، وأرجعت السبب إلى "تسييس" المنظمة.

يذكر أن منظمة السياحة العالمية، ومقرها مدريد، بها أكثر من 150 عضوا.

وهدف المنظمة المعلن هو تطوير سياحة مسؤولة ومستدامة ومتاحة عالميا. كما تركز المنظمة بشكل خاص على مصالح الدول النامية.