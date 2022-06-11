 روسيا تنسحب من منظمة السياحة العالمية - بوابة الشروق
السبت 11 يونيو 2022 4:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

روسيا تنسحب من منظمة السياحة العالمية

د ب أ
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 4:11 ص | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 4:11 ص

انسحبت روسيا من منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وتم نشر أمر للحكومة بهذا المعنى في موسكو يوم الجمعة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد علقت عضوية روسيا في المنظمة المتخصصة في نهاية أبريل الماضي بسبب الحرب ضد أوكرانيا.

وأعلنت موسكو انسحابها من منظمة السياحة العالمية قبل فترة قصيرة من تعليق عضويتها، وأرجعت السبب إلى "تسييس" المنظمة.

يذكر أن منظمة السياحة العالمية، ومقرها مدريد، بها أكثر من 150 عضوا.

وهدف المنظمة المعلن هو تطوير سياحة مسؤولة ومستدامة ومتاحة عالميا. كما تركز المنظمة بشكل خاص على مصالح الدول النامية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك