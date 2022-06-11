طالبان تعلن اندلاع اشتباكات مسلحة في شمال أفغانستان تنتهي بقتل 8 من داعش

أعلنت حكومة طالبان اليوم السبت أن اشتباكات مسلحة استمرت عدة ساعات في إقليم تخار شمالي أفغانستان انتهت بعد مقتل ثمانية من أعضاء تنظيم داعش خلال عملية خاصة.



وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تقارير ذكرت أن الاشتباكات كانت نتيجة للاقتتال الداخلي بين جماعات متناحرة من طالبان.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطريق السريع الرئيسي بين تخار وبدخشان ظل مغلقا خلال القتال واشتعلت النيران في سوق محلية بسبب شدة الاشتباكات.



وفي البداية، قال عدد من وسائل الإعلام ومصادر محلية إن جماعات طالبان المختلفة تقاتل بعضها البعض في منطقتين على الأقل من مدينة تالقان.



وقال قيادي محلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن اقتتالا داخليا بين جماعتين متناحرتين من طالبان في منطقة شاجال تابا بالمدينة واشتباكا مسلحا آخر بين شرطة طالبان وقوات المخابرات في منطقة "بي دي 4" بالمدينة.



وقال آخرون إن القتال كان بين قوات طالبان وأنصار رجل دين بارز موال لطالبان في الإقليم أقيل قبل بضعة أشهر في عملية فوضوية.



في غضون ذلك، وقع انفجار في حافلة صغيرة في الجزء الشرقي من مدينة كابول. ويقال إن الانفجار نجم عن عبوة لاصقة.



وقال خالد زادران المتحدث باسم شرطة كابول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحافلة الصغيرة اشتعلت فيها النيران وإن فريقا يحقق في الحادث.



وأضاف زادران أن عدة أشخاص قتلوا وأصيبوا في الحادث لكنه قال إن العدد الدقيق غير واضح.



ويقول مراقبون إن طالبان لا تبلغ كثيرا عن الحوادث الأمنية في أفغانستان وعادة ما تخفي الانقسامات الداخلية أو الهجمات التي يشنها خصومها.