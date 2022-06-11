جامعة الملك سلمان تنظم فصول تقوية مجانية لطلاب اللغات

نظمت جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، اليوم السبت، حفلًا لتكريم أوائل الطلاب في اختبارات تحديد المستوى (Placement Test)، تحت رعاية الدكتور أشرف سعد، رئيس الجامعة.

جاء ذلك حضور الدكتور محمد شريف القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، ومديري الفروع، وعمداء الكليات، ومديري البرامج، وممثلي شركة "McGraw_ Hill"، وتم تسليم الطلاب شهادات تقدير، ومنح التدريب الممنوحة من الشركة.

وأعلن الدكتور محمد شريف، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة ستنظم فصول تقوية مجانية للطلاب في اللغات الإنجليزية، والألمانية، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح شريف أن فصول التقوية المجانية تعتمد على أحدث أساليب التعليم، بهدف رفع مستوى الطلاب في اللغات الأجنبية، والتي بدورها تساعد الطلاب في تحصيل دروسهم العلمية.

وأشار إلى أن كلية العلوم الأساسية بالجامعة دشنت فعاليات "اليوم العلمي"، وتضمن اليوم العديد من الأنشطة العلمية يفصلها بعض الأنشطة المتنوعة، ومحاضرة علمية، واستعراض أحدث الأبحاث العلمية، والمشاريع البحثية المتعلقة بمقررات الطلاب الدراسية ومناقشتها، ملصقات للمشاريع الطلابية ومناقشتها وتقييمها.