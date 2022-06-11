قررت وزارة الداخلية بدء تشغيل خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة "مميزة" (إستلام فوري) بالمركز التجارى (سيتي ستارز) ، وكذلك بالمركز الرئيسي بالعباسية لإصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة بخدمتي "العادى - والمميز" كخدمة إختيارية ، وذلك إعتباراً من اليوم السبت.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطوير كافة الخدمات المقدمة للجماهير للتيسير عليهم.

كما يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية والإهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للجماهير وإعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.