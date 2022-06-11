متحدث البترول: لا نية حاليا لزيادة أسعار الغاز الطبيعي

قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الأخبار المتداولة على بعض المواقع والخاصة برفع أسعار الغاز الطبيعي، تزامنًا مع رفع أسعار الكهرباء في الأول من يوليو المقبل، «شائعات، فضلًا عن أن الأرقام المكتوبة كلها خاطئة».

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الأسعار المطبقة فيما يتعلق باستخدامات الغاز في المنازل، 2.5 جنيه لما يتراوح بين صفر إلى 30 مترًا، و3.25 لما يتراوح بين 30 إلى 60 مترًا، و3.75 لما يزيد عن 60 مترًا.

وذكر أن الوزارة فوجئت، بوضع مجموعة من المواقع الإلكترونية أرقامًا كلها خاطئة، متابعًا: «هناك كتائب تعمل على رفع الأسعار في يوليو، سعر الغاز الطبيعي يتم تحديده من مجلس الوزراء، ولا توجد حاليا أي نية في هذه الزيادة»، بحسب وصفه.

وأشار متحدث البترول، إلى أن اللجنة العليا للتسعير التلقائي تجتمع كل 3 أشهر لإعلان الأسعار الجديدة فيما يتعلق بالنزين والسولار والمازوت، بعد دراسة سعر البترول الخام العالمي، وسعر الصرف، والتكاليف، بحد أقصى أو أدنى 10% من الأسعار الحالية.